Индианаполис, США, 15 июня, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В США экземпляр модели внедорожника УАЗ-469 продали на аукционе за $16,5 тыс. (1 млн рублей по текущему курсу), продажа состоялась в городе Индианаполис (штат Индиана, США). Об этом 14 июня сообщил портал Tvoe-avto.

Bundesarchiv Автомобиль УАЗ-469. ГДР. 1991

Данный аукцион периодически проводит компания Mecum, на нём с молотка уходят раритетные и классические автомобили. Данный экземпляр УАЗ-469 сошёл с конвейера в 1987 году, сообщается, что в США он попал из ГДР. Согласно показаниям одометра машины, она прошла лишь 11 тыс. км.

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Напомним, УАЗ-469 был основным автомобилем командующего состава в странах Варшавского договора, в середине 70-х годов XX века он пришел на смену ГАЗ-69.