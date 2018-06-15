Москва, 15 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Японская компания Subaru начала в России продажи специальной версии кроссовера Forester «60th Anniversary», оборудованной 2-литровым мотором мощностью 150 л. с. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба российского офиса марки.

M 93 Автомобиль Subaru Forester

Это ограниченная, юбилейная серия, которая отличается от стандартной спортивным передним бампером, специальными 18-дюймовыми колесами, отделкой салона, а также светодиодными фарами и табличками, на которых изображен первый автомобиль Subaru — модель 360. В паре с 150-сильным мотором идёт 6-позиционная механическая КП. Автомобиль оборудован системой полного привода.

Читайте также: Звезда сериала «Каратель» сыграет в новом фильме топ-менеджера Ford

Forester — компактный кроссовер, который компания выпускает с 1997 года, в 2018 году Subaru планирует представить новое поколение модели.