Головокружение спортсменов и гендерное равенство пенсионеров: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- За «оккупацию»: Молдавия, Украина и Грузия готовят иск против России;
- Долгая дорога: России вернули более двух десятков участков нацпарка в Татарии;
- «Вернули» Крым: Трамп назвал Крым российским регионом;
- Головокружение от успехов: что является главным врагом сборной России;
- Всем поровну: повышение пенсионного возраста правительство объяснило гендерным равенством.