Москва, 15 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча открытия чемпионата мира сфотографировался в президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 июня сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Напомним, матч открытия мундиаля прошёл в Москве 14 июня. Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жозе Моуринью на время мирового первенства работает экспертом и комментатором телеканала RT. Португалец будет участвовать в спецвыпусках о мундиале и делиться экспертным мнением и прогнозами результатов матчей.

Читайте также: Жозе Моуринью будет работать на RT в качестве эксперта во время ЧМ-2018