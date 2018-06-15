Челябинск, 15 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. На Южном Урале расчётная потребность во врачах превышает четыре тысячи человек. В стационары необходимо 1362 специалиста, в амбулаторное звено — 2543, а на скорую помощь — 171, заявил глава областного минздрава Сергей Приколотин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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В среднем по региону на 10 тыс. человек приходится 34 врача и 85 средних медработников. В Челябинске показатели хорошие — 56 врачей на 10 тыс. населения. Наиболее сложна ситуация в Агаповском, Ашинском, Верхнеуральском, Троицком, Карталинском муниципальных районах, а также в городах Локомотивный, Карабаш, Златоуст, Южноуральск и Верхнеуральск.

За счёт того, что многие врачи работают с совмещением, прореху частично удаётся закрыть. Совместителями занято 6887 должностей. Но 1319 врачей всё равно необходимы здравоохранению региона.

При этом напомним, что планы по оптимизации здравоохранения на Южном Урале остались в силе. По крайней мере, новое руководство областного минздрава отмечало в начале года, что оптимизация будет продолжена.

Ранее в Челябинской области отмечался ряд скандалов с закрытием медицинских учреждений. Так, под угрозой оказался роддом в одном из городов. Вместо него планировали оставить небольшое родильное отделение.