Клермон-Ферран, Франция, 15 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. 14 июня во французском аэропорту Клемон-Ферран сотрудниками управления внутренней безопасности Франции (DGSI) был задержан их коллега, бывший шпион из управления территориального надзора, пишет газета Le Figaro.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

Шестидесятилетний мужчина и его спутник были сняты с рейса, отправлявшегося в Руасси. Причиной задержания стала публикация бывшим сотрудником спецслужбы секретных сведений в его автобиографической книге.

Автор книги «Я не могу ничего сказать: рассказывает бывший шпион» (Je ne pouvais rien dire: un ancien espion raconte) под псевдонимом Поль-Луи Вожер раскрыл некоторые оборонные секреты страны.

Книга была выпущена в феврале этого года издательством L'Archipel. В ней рассказывается о тайных методах разведывательных служб, в том числе речь заходит о нападениях террористов в Париже в ноябре 2015 года.