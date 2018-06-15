Пекин, 15 июня, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Дании посетит с официальным визитом Китай, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Estonian Presidency Андерс Самуэльсен

Визит главы МИД Дании Андерса Самуэльсена пройдет с 20 по 22 июня. Он прибудет в Пекин по приглашению члена Госсовета КНР и главы внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван И, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции.

Китай продолжает налаживать отношения со странами Европы. Так, 5 июня в Пекине состоялась встреча вице-премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань с британским принцем Эдвардом.