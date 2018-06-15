Якутск, 15 июня, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Досрочные выборы главы Якутска могут быть назначены на 9 сентября, а не на декабрь, как сообщалось ранее. Такое решение собирается принять гордума столицы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Необходимость досрочно менять избранного в 2017 году мэра Якутска возникла в связи с тем, что возглавлявший город Айсен Николаев теперь является врио главы Якутии. В интервью «Якутску Вечернему» экс-мэр ранее сообщал о том, что выборы нового главы города состоятся, скорее всего, в декабре.

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«Внимательно почитайте закон об общих принципах организации органов местного самоуправления. Там говорится, что муниципальные выборы можно проводить за пределами единого дня голосования. Выборы назначаются через шесть месяцев после принятия соответствующего документа местным представительным органом. В нашем случае — городской думой. Таким образом, я полагаю, выборы мэра пройдут в декабре 2018 года», — сообщал Николаев.

Однако 15 июня региональные СМИ распространили информацию о том, что голосование за главу города будет проходить всё же 9 сентября. Якобы такое решение было принято 15 июня на заседании профильной комиссии городской думы. Полным составом депутатов представительного округа Якутска этот вопрос должен быть рассмотрен 18 июня, поясняли региональные издания. Решение о назначении выборов должно быть принято не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение Айсена Николаева врио главы Якутии, которое состоялось 28 мая, привело к тому, что жителям Якутска придётся теперь выбирать не только депутатов Госсобрания республики и гордумы, но и главу региона, а также мэра столицы республики.