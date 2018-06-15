Омск, 15 июня, 2018, 06:42 — ИА Регнум. В Омской области следствие ходатайствует об аресте депутата Законодательного собрания Сергея Калинина. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 июня, в областном следственном управлении СКР.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

Парламентарий обвиняется в мошенничестве. Его задержали 14 июня в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денег потребителей путем включения необоснованных затрат в тариф на услуги ООО «Омскгазсеть» по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

По версии следствия, в 2011—2018 годах у потребителей газа похитили крупную сумму денег. Для этого в тариф ООО «Омскгазсеть» искусственно включили затраты на аренду газопроводов. 7 июня следователи задержали директора компании «Омскгазсеть» Александра Орлова. Ему предъявлено обвинение, в настоящее время Орлов находится под домашним арестом.

Калинина задержали 14 июня. В ведомстве уточнили, что он является руководителем одной из аффилированных компаний, участвующих в мошеннической схеме.

«Необходимо отметить, что информация следственного управления, предоставленная для исследования ФАС России, послужила одним из оснований для утверждения ФАС России новых тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Омскгазсеть», размер которых был уменьшен более чем в два раза», — говорится также в сообщении регионального СУ СКР.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Калинин по итогам 2017 года стал богатейшим депутатом областного Заксобрания. Он заработал 245,98 млн руб.

Читайте также: Омская область: с экологией всё плохо, депутаты «нищают»