Якутск, 15 июня, 2018, 06:37 — ИА Регнум. В рамках международных интеллектуальных игр, которые впервые пройдут в Якутске с 8 по 15 июля, будет организован симпозиум «Научное образование» для педагогов республики. По его итогам ожидается подписание меморандума об обмене учащимися и учителями между школами-участниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Замминистра образования и науки Якутии Юрий Семёнов на пресс-конференции

Во время симпозиума пройдут пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы, а также лекции для родителей, которые хотят развить одаренность своих детей. 300 участников симпозиума — учителя, воспитатели, педагоги — прослушают лекции лучших экспертов из Италии, Южной Кореи, Чехии, Канады о цифровизации образования и развитии исследовательских способностей детей.

«Международные интеллектуальные игры — это прежде всего большая и содержательная работа, направленная на исследование передового педагогического и управленческого опыта для развития всех школы Якутии. Мы имеем возможность напрямую пообщаться с носителями информации, лучшими учителями, педагогами и руководителями школ мира, которые приедут на Международные интеллектуальные игры. Наша задача — перенять у них передовую методику организации дошкольного и школьного образования, — подчеркнул замминистра образования и науки республики Юрий Семёнов на состоявшейся 14 июня в Якутске пресс-конференции. — Мы ждём участия более 40 школ из 22 стран. Все педагоги в течение нескольких дней будут рассказывать об их модели обучения. Основная наша задача — взять максимально много информации от непосредственных носителей знаний этих школ. Это отличная возможность ознакомиться с мировыми практиками у себя на родине».

По итогам симпозиума будет создана Ассоциация школ МИИ, участники которой будут свободно обмениваться знаниями и опытом. Возможно, каждый ученик получит шанс бесплатно учиться в другой стране, а учитель — пройти стажировку в любой из этих школ, рассчитывают организаторы.