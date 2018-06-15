Салехард, 15 июня, 2018, 06:36 — ИА Регнум. На Ямале оленеводам предлагают переместиться со своими стадами из тундры в тайгу. Таким образом в ЯНАО переходят на таёжное оленеводство и изгородное содержание оленей. Данная мера должна снизить нагрузку на тундровую территорию и способствовать восстановлению пастбищ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.

Anntim2575 В тундре

Как ранее информировал директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский, оценка оленеёмкости пастбищ не проводилась на Ямале с советских времён. На данный момент такая работа проводится. Проблема перевыпаса в округе обострилась не сегодня. Если летом зелёной массы для оленей хватает, то зимой начинаются проблемы с ягельниками, по весне — падежи слабых животных.

Изгородное оленеводство, по мнению специалистов, позволит выпускать на пастбище определённое число оленей, сохраняя кормовую базу. Для начала будет осуществлён перевод оленеводческой бригады муниципального предприятия Ямальского района в лесную зону Надымского района, а также организация изгородного содержания оленей в южной части Тазовского района. Для изгородного содержания оленей найдена территория в районе реки Юредей-Яха рядом с посёлком Новозаполярный. Планируется построить 40 км изгороди, за которой будет выпасаться около 500 оленей.

По сведениям профессора Тюменского госуниверситета Александра Южакова, которые он высказал в своей научной работе «Северное оленеводство XXI веке: генетический ресурс, культурное наследие и бизнес», стоимость одного километра капитальной металлической изгороди в тайге составляет не меньше 500 тыс. рублей.

«Окупаемость такой изгороди весьма проблематична, но нам представляется, что не экономика должна лежать в основе мотивации перехода на изгородное содержание, а повышение качества жизни оленеводов», — пишет в своей работе Александр Южаков.

За переход оленьих стад с севера на юг правительство ЯНАО предлагает тундровикам грантовую поддержку. Суммы грантов пока не называются.

Тундровики в группе «Экология оленеводства» сети Facebook высказывают мнение, что их гонят на юг ради освобождения месторождений от тундровиков с их оленями.

«Сами газовики говорят, что все залежи находятся на плодоносных пастбищах, ягельниках и около зимовальных ям. А оленеводы констатируют, что растительность сильно ухудшилась в районах промыслов, стала не такой питательной, как раньше. А наука выполняет работы за деньги ТЭК, поэтому и пишет, что олени все вытоптали», — пишет директор благотворительного фонда развития коренных народов Севера Николай Неркагы.

По сообщению пресс-службы правительства ЯНАО, в регионе насчитывается свыше 760 тысяч голов домашних северных оленей. Из них 7% оленей содержится в государственной и муниципальной собственности, 34% в частной собственности, в личных хозяйствах — почти 60% оленей.