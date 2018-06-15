Благовещенск, 15 июня, 2018, 06:18 — ИА Регнум. Вот уже несколько дней как уровень цен на топливо в Приамурье не шокируют автовладельцев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, еженедельный мониторинг показал стабилизацию на рынке нефтепродуктов.

Sean MacEntee Бензин

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На 15 июня уровень розничных цен на отдельные виды топлива составляет: АИ-80 — 39,0 руб., АИ-92 — 41,3 руб., АИ-95 — 43,80 руб., АИ-98 — 46,20 руб., ДТ — 45,20 руб.

Напомним, в Амурской области был зафиксирован рост цен на нефтепродукты с 15 по 30 мая. В среднем стоимость топлива увеличилась на 1, 20 руб. (от 2,7 до 3,2%).

В регионе работают 11 нефтебаз, действуют 170 автозаправочных станций (АО «ННК Амурнефтепродукт» — 62, ООО «РН-Востокнефтепродукт» филиал НК «Роснефть» — 6, независимых нефтяных компаний — 103.

По мнению экспертов, нефтяные компании искусственно ограничивали поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржевом рынке, так и на автозаправках, и для конечных потребителей. Нефтяники предпочитают экспортировать топливо, сокращая поставки на биржу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 года в ходе «прямой линии» Владимир Путин назвал рост цен на бензин результатом неточного регулирования в сфере энергетики. Он также отметил, что ситуация с ценами на топливо — недопустимая и неправильная.

Прозвучавшая в СМИ информация о том, что цены на топливо в РФ к концу 2018 года могут вырасти до 100 рублей за литр, не подтверждается. Об этом заявил вице-премьер РФДмитрий Козак.