Пекин, 15 июня, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Зале народных собраний Пекина, в рамках которой стороны обсудили вопросы, представляющие общий интерес, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Майк Помпео

По словам Си, США и Китай имеют широкие общие интересы и в то же время несут повышенную ответственность за безопасность и стабильность в мире, продвижение глобального развития и процветания. В то же время страны должны всегда понимать стратегические интересы друг друга и вести себя уважительно на основе принципов равенства и взаимной выгоды.

Помпео, в свою очередь, передал председателю Си приветствие от президента США Дональда Трампа, который отметил важную роль Китая в помощи при разрешении кризиса на Корейском полуострове. При этом США и дальше намерены сотрудничать с Китаем в вопросе денуклеаризации полуострова во имя мира. Политики также сошлись во мнении, что прошедшая 12 июня встреча лидеров КНДР и США является историческим событием.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео также провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК Яном Цзечи в Пекине. Политики обсудили двусторонние отношения, а также вопросы, представляющие взаимный интерес двух держав.