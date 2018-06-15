Москва, 15 июня, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой комплементарно отозвалось о российской столице. В частности, в материале говорится, что Москва «изменилась, возможно, больше, чем любой другой европейский город». Позитивные изменения связывают с деятельностью Сергея Собянина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщики на улицах Москвы

Читать это особенно радостно, так как именно британские СМИ перед чемпионатом мира более других усердствовали в том, чтобы представить Россию дремучей и агрессивной, в высшей мере соответствующей злым мифам о русских. В материале The Guardian также не обошлось без критики в адрес Москвы: в частности, говорится о возможном проявлении расизма на столичных улицах и мошенничестве таксистов — но в целом тон статьи максимально благодушен. В нём приводятся отзывы болельщиков, приехавших в столицу и очарованных ею.

Автор материала отмечает, что Москва стала гораздо «человечнее» и «комфортнее», и это хороший шанс улучшить имидж российской столицы в мире. Что ж, остаётся надеяться, что, прежде всего, сами россияне позаботятся о репутации России, явив истинно русское гостеприимство, а не попытаются нажиться на иностранцах.