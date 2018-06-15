Москва, 15 июня, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Сотрудничество Саудовской Аравии и России выгодно не только двум странам, но и всему миру, заявил наследный принц СА Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд

Во время встречи в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным Аль Сауд сказал:

«Думаю, что от этого сотрудничества весь мир получил выгоду, потому что колебание цен на нефть и другие колебания происходят в этой области, стабилизация в этой области смогла оказать содействие стабилизации всей мировой экономики».

«Несомненно, мы хотим продолжить это сотрудничество и идти дальше», — сказал Аль Сауд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин назвал двустороннее сотрудничество Москвы и Эр-Рияда весьма эффективным и сказал, что его еще есть куда развивать: потенциал для этого большой.