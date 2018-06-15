Пекин, 15 июня, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи встретился 14 июня с госсекретарем США Майком Помпео в Пекине, обсудив развитие здоровых и стабильных двусторонних отношений между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Майк Помпео во время визита в Пекин

Ян выразил надежду, что США будут сотрудничать с Китаем, расширяя взаимодействие в различных сферах, грамотно разрешая противоречия и добиваясь всё больших успехов. Помпео, в свою очередь, выразил приверженность США политике «одного Китая» в отношении Тайваня и выразил желание сделать двусторонние отношения более плодотворными.

Стороны также обменялись мнениями касательно ситуации на Корейском полуострове, придя к согласию, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына несет в себе историческую значимость, поставив корейскую ядерную проблему на путь диалога и соглашений. По словам Вана, Китай продолжит делать все от него зависящее, чтобы урегулировать ядерную проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит Майка Помпео в Китай был официально подтверждён пресс-секретарем МИД КНР. Цель визита изначально указывалась, как ориентированная на международную повестку, представляющую общий интерес двух стран.