Лондон, 15 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Исследование, по результатам которого выяснилось негативное влияние на организма как короткого, так и долгого сна, представили корейские ученые в публикации BMC Public Health.

Сон

Исследователи провели анализ данных, полученных от 133 608 человек (44 930 мужчин и 88 678 женщин) и пришли к выводу, что короткий сон (менее 6 часов) способствуют ожирению у мужчин и женщин, а также появлению метаболического синдрома у мужчин. У тех, кто спит более 10 часов наблюдается метаболический синдром одинаково как у мужчин, так и у женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые из Копенгагена заявили, что одиночество способствует появлению и развитию сердечно-сосудистых болезней.