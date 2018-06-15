Денвер, США, 15 июня, 2018, 05:16 — ИА Регнум. В Денвере (США, штат Колорадо) произошла перестрелка на автопарковке возле стоматологической клиники, сообщает CBS News.

Geoffrey Fairchild Стрельба

В ходе перестрелки пострадали двое детей и двое взрослых. Преступник скрылся с места преступления, поймать злоумышленника по горячим следам полиции не удалось. О причинах перестрелки также не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в результате перестрелки в Джексонвилле штата Флорида погибли три человека.