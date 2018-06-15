Вашингтон, 15 июня, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Глава минобороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не отказываются от обязательств по защите союзников в регионе, в ходе обсуждения с представителями Японии и Южной Кореи итогов саммита США — КНДР. Об этом говорится в официальных сообщениях пресс-службы Пентагона.

Army.mil Американский солдат на фоне флага

Мэттис также отметил, что США намерены продолжать сотрудничество с Японией и Южной Кореей для укрепления мира и стабильности в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что намерения Трампа по выводу войск США с южнокорейской территории не будут реализованы.