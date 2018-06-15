Москва, 15 июня, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин не пожелал успеха принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду перед матчем между сборными на ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин общается с принцем Аль Саудом

«Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю, поймете меня, я не могу пожелать успеха вашей команде. Победит сильнейшая команда», — отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильнейшей оказалась российская команда: матч завершился со счетом 5:0. Путин поздравил соотечественников с победой.