Нью-Йорк, США, 15 июня, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала в суд на фонд президента США Дональда Трампа с целью добиться его ликвидации, говорится в официальном заявлении.

Финансовые нарушения

В иске говорится о нарушениях, которые на протяжении более чем десяти лет совершал фонд Трампа. Среди этих нарушений есть и обвинение в ведении незаконной политической координации с избирательной кампанией Трампа, а также в совершении неоднократных и умышленных сделок с целью извлечения Трампом личной и деловой выгоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Константина Килимника.