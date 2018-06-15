Москва, 15 июня, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Футболисты сборной Саудовской Аравии будут наказаны за проигрыш на чемпионате мира по футболу — 2018, заявил Адель Иззат, глава саудовской федерации футбола, сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Футболист сборной Саудовской Аравии

Санкции к спортсменам применят из-за того, что поражение оказалось таким сильным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Москве открылся ЧМ-2018: российская сборная выиграла матч у саудитов со счетом 5:0. На игре присутствовали президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммеж бен Сальман Аль Сауд.