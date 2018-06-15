Казань, 15 июня, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал банкротом Анатолия Ливаду — владельца и генерального директора строительного холдинга «ФОН», который ранее обеспечивал до 10% новостроя Казани. Ливада проходит фигурантом уголовного дела по факту хищения 2,34 млрд рублей у порядка 3,2 тыс. дольщиков, а компании, аффилированные с холдингом, находятся на разных этапах банкротства. Именно поручительство по долгам компаний и стало причиной банкротства Анатолия Ливады как физлица. Решение суда пока не изготовлено, известно лишь, что было удовлетворено ходатайство о переходе к следующему этапу процедуры несостоятельности — от реструктуризации долгов, которая не помогла восстановить платёжеспособность, к реализации имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

К моменту рассмотрения судом иска о банкротстве общая задолженность Анатолия Ливады, в основном по договорам поручительства за свои компании, составляла порядка 830 млн рублей. Среди них основная сумма — это долги перед ООО «СБК Стекло», которые составляют свыше 619,371 млн рублей. Долг возник по кредиту, выданному одной из фирм холдинга, а позднее обязательства по выплате перешли к заводу по производству кирпича и черепицы «Клюкер», которым руководил Анатолий Ливада. Кредит был выдан Сбербанком, но «дочернее» ООО стало его правоопреемником в рамках судебного процесса, прошедшего в 2015 году. Тогда представитель должника ходатайствовал об утверждении мирового соглашения, а истец поддержал его. Сумма задолженности на тот момент составляла 613 517 112, 64 рубля, а выплатить долги завод «Клюкер» обязался в том же 2015 году.

«Указанная сумма подтверждается вступившим в законную силу определением Ново-Савиновского районного суда от 18.12.2013 года по делу №2−4534/09, которым утверждено мировое соглашение от 18.12.2013 года по определению порядка и сроков исполнения обязательств должников, установленных определением Ново-Савиновского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 02.10.2009 года по делу №2−4534/09 и возникших из договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №07190 от 30.05.2007 года», — отмечалось в материалах суда.

Именно Ливада как представитель стороны ответчика тогда подписал мировое соглашение, условия которого, вероятнее всего, не были выполнены, так как этот же долг теперь фигурирует в банкротном деле самого гендиректора.

Напомним, иск от ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» был далеко не первой попыткой обанкротить Ливаду, ранее с таким же иском обратился санируемый казанский «Тимер банк», но суд отклонил его притязания. Иск же московского банка был удовлетворён 19 февраля 2018 года, но решено было начать с попытки восстановить платежеспособность должника, введя процедуру реструктуризации долгов до 14 июня 2018 года. 30 мая 2018 года кредиторы Ливады на собрании решили переходить к этапу реализации имущества должника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Ливада подозревается следствием в хищении денежных средств у 3,2 тыс. долевых участников строек холдинга «ФОН». С конца марта 2017 года до середины апреля 2018 года он как фигурант этого дела находился в СИЗО, но в середине апреля меру пресечения ему сменили на домашний арест, заявив о завершении основной части расследования.

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