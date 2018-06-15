Киев, 15 июня, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Украинское телевидение вынуждено транслировать матчи мундиаля из-за долгов перед Европейским союзом вещателей, заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

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По его словам, в случае отказа транслировать матчи Украина получит штрафные санкции от Европейского союза вещаталей, а в перспективе может оказаться без права транслировать следующий чемпионат мира по футболу в Катаре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня украинские радикальные националисты вышли в Киеве на протестную акцию против трансляции телеканалом «Интер» матчей ЧМ-2018.