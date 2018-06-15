Москва, 15 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Перечень стран, с которыми Россия будет сотрудничать в направлении ценообразования и объемов нефтедобычи, будет расширен за рамки ОПЕК+. Соответствующее заявление было составлено по итогам встречи на уровне министров энергетики между Россией и Саудовской Аравией.

Добыча нефти

По итогам переговоров российского министра энергетики Александра Новака и его коллеги из Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха было принято и задокументировано следующее решение:

«Стороны также договорились работать совместно со всеми подписантами «декларации о кооперации» для создания долгосрочной структуры для взаимодействия, а также пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти».

Решено расширить кооперацию в области нефтянки. Идея сторон в том, чтобы добиться баланса на нефтяном рынке.

Напомним, Россия является одной из крупнейших фигур на «нефтяном поле», хотя в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) она — наблюдатель.

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