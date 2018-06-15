Калгари, Канада, 15 июня, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Пассажирский самолет канадского лоукостера WestJet совершил экстренную посадку в Калгари из-за возгорания на борту, сообщает CTVNews.

BriYYZ Самолёт Boeing 737 авиакомпании WestJet

Пассажирский Boeing 737 вылетел из Калгари в Ванкувер, однако был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку из-за возгорания. Пострадавших нет, пассажиров пересадили на другой самолет и принесли извинения за задержку. Причины возгорания пока не известны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне.