Канадский самолет совершил экстренную посадку из-за возгорания
Калгари, Канада, 15 июня, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Пассажирский самолет канадского лоукостера WestJet совершил экстренную посадку в Калгари из-за возгорания на борту, сообщает CTVNews.
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Самолёт Boeing 737 авиакомпании WestJet
Пассажирский Boeing 737 вылетел из Калгари в Ванкувер, однако был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку из-за возгорания. Пострадавших нет, пассажиров пересадили на другой самолет и принесли извинения за задержку. Причины возгорания пока не известны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa загорелся в аэропорту Франкфурта-на-Майне.