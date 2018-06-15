Москва, 15 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Семь вылетов за неделю провели российские летчики для защиты границ страны, сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru На перехват воздушной цели

По данным ведомства, у российских границ за минувшую неделю разведку вели 12 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 июня, за неделю разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России вели 20 летательных аппаратов.