Москва, 15 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Неприличный жест, показанный британским музыкантом Робби Уильямсом, не был попыткой оскорбить Россию, заявил режиссер церемонии открытия мундиаля Илья Авербух.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робби Уильямс на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России

По его словам, средний палец, показанный артистом на выступлении, вероятно, был ответом на критику британских СМИ.

«Я как хореограф его не ставил точно», — добавил Авербух.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британского поп-музыканта Робби Уильямса попросили не исполнять песню «Party Like A Russian» на церемонии открытия ЧМ-2018.