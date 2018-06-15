Вашингтон, 15 июня, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Высказывание американского президента Дональда Трампа о российском Крыме оказалось несколько неожиданным для администрации США. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, передает ABC.

Дональд Трамп

Сандерс пояснила, что ее не было рядом с Трампом, когда он сказал, что Крым — российский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на саммите G7 сказал так: «Крым российский, потому что его жители говорят на русском». Саммит завершился еще 9 июня, но известны слова американского лидера стали 14 июня: их привело скандальное издание BuzzFeed.

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