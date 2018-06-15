Москва, 15 июня, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Полиция Москвы отпустила ранее задержанного ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, проводившего одиночный пикет в защиту так называемых чеченских геев, сообщает британское посольство в России в своем Twitter.

ЛГБТ-флаг

Как отмечают британские дипломаты, они связались со столичными властями и содействовали скорому освобождению своего гражданина. Полиция составила протокол по статье 20.2 КоАП РФ за нарушения правил проведения пикетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская ЛГБТ-активистка рассказала, что на Украине гей-движение получает гранты от посольства Нидерландов и фонда Сороса на популяризацию извращений в своей стране.