Москва, 15 июня, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Водители такси Uber и «Яндекс.Такси» перешли на единую платформу и будут пользоваться единой базой вызовов, сообщает пресс-служба «Яндекс.Такси».

GörlitzPhotography Такси

В пресс-службе сообщили, что при наличии единой системы у пользователей сервисов будет больше машин, доступных для вызова, и будет выше вероятность получить заказ как можно быстрей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов. Об объединении компании договорились еще в июле 2017 г.