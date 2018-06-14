Москва, 15 июня, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Окончательный отказ Индии от разработки совместно с Россией боевого самолета на базе Су-57 обернется проигрышем для этой страны, заявил Владимир Шварев, замдиректора Центра анализа мировой торговли оружием, в интервью интернет-изданию news.ru.

Dmitry Zherdin Истребитель Су-57

Комментируя сообщения о том, что Нью-Дели решил разрабатывать истребители без России, отказавшись от совместного проекта, эксперт отметил важность новых самолетов для индийских ВВС.

«Напомню, что не так давно они по баснословной цене приобрели французские истребители Dassault Rafale, которые еще не поступили на вооружение, — сказал Шварев. — Думаю, разработка истребителей пятого поколения обойдется Индии не так уж дорого, но в результате страна получит возможность создавать собственные новейшие самолеты».

По мнению Шварева, остается надеяться на здравый смысл минобороны Индии. При этом, по его данным, с Нью-Дели «очень сложно договориться по цене».

«Однако они говорят о том, что переговоры все-таки продолжаются, хоронить FGFA еще рано», — сказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из СМИ стало известно, что индийцы хотят отказаться от участия в совместном с Россией проекте по созданию истребителя пятого поколения на базе Су-57.

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