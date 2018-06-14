Москва, 15 июня, 2018, 02:03 — ИА Регнум. «Ростелеком» готовит проект по размещению «умных» шлагбаумов во дворах России, сообщают «Известия».

Шлагбаум

Первые такие шлагбаумы появятся во дворах новостроек в конце 2018 — начале 2019 года. Конкретных данных по устройству и внешнему виду шлагбаумов еще нет, но планируется включить эту технологию в решения проекта «Умный город». Вероятно, «умные» шлагбаумы будут открываться при помощи приложения на смартфонах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва вошла в топ-50 городов в исследовании института McKinsey «Умные города: цифровые решения для более комфортного будущего».