Грозный, 15 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Российскую сборную ждут новые победы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Комментируя победу российской сборной над командой Саудовской Аравии, Кадыров написал:

«Итог — 5:0! Впереди новые матчи и новые победы! Поздравляю главного болельщика сборной, президента России Владимира Путина, с победой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня после матча Путин поздравил победителей с разгромом соперников. На улицах Москвы в честь победы российских футболистов звучит песня «Катюша» в исполнении болельщиков.