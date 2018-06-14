Киев, 15 июня, 2018, 01:30 — ИА Регнум. В составе украинских бандформирований в Донбассе находится немало представителей сексуальных меньшинств, сообщила участница украинского ЛГБТ-сообщества Елена Шевченко в эфире телеканала Zik.

Ludovic Bertron Флаг ЛГБТ

«Разные люди, в том числе представители ЛГБТ-сообществ, на фронте воюют. А другие люди из правозащитных организаций, таких, как мы, тут помогают. И не только тем, кто воюет на фронте, а тем, кто возвращается с фронта, и тем, кто бежит от войны», — рассказала Шевченко.

Она также добавила, что геи есть и среди тех, кто при помощи терапии помогают украинским военным преодолеть ужасы войны.

Напомним, что в Киеве проходит неделя Киевпрайд, которая завершится 17 июня гей-парадом в центре города. В течение недели в Киеве пройдут 30 мероприятий, посвященных ЛГБТ-тематике.

Напомним также, что во время политического шоу на телеканале «1+1» руководитель Киевпрайда заявила о финансовой поддержке гей-мероприятий со стороны правительств западных стран, а также частных фондов.

Читайте также: Руководитель Киевпрайд рассказала, кто финансирует ЛГБТ на Украине