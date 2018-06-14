Киев, 15 июня, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Совместное письмо, адресованное министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генеральному прокурору страны Юрию Луценко, направили четыре правозащитные организации: Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House, пишет газета «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский экстремист

В письме силовики обвиняются в содействии украинским экстремистским группировкам. Авторы перечисляют случаи нападения нацистов на представителей этнических, сексуальных меньшинств, а также журналистов.

«Почти полная безнаказанность, которой пользуются члены группировок, пропагандирующих ненависть, насилие и дискриминацию, создает впечатление, что эти нападения допускаются украинскими властями», — заявили авторы обращения.

В письме упомянуты такие экстремистские организации как С-14, «Карпатская Сечь», «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Традиция и порядок» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня представители украинских неонацистских группировок получили финансирование от министерства молодежи и спорта Украины на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

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