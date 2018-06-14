Кишинёв, 15 июня, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Цель Молдавии — «затянуть в процесс евроинтеграции» Приднестровье. Об этом заявил в интервью украинскому изданию Цензор. нет спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Попытка евроинтеграции

Для этого, по его словам, Кишинёв намерен «отправлять» студентов из Приднестровья «в Европу — пускай они поменяют свой менталитет там, чем их форсированно отправлять в Москву».

Он также заявил, что «больше 60% экспорта товаров из Приднестровья идет на Европейский союз, не на Российскую Федерацию» (в действительности в ЕС идет около 35−40% приднестровского экспорта, — прим. ИА REGNUM ). «Это тоже очень хорошо, потому что мы их должны затянуть в процесс евроинтеграции. Если не политически, то другими путями. Или экономически. Или вот через социальное», — сказал Канду.

Он признал, что в ПМР выросло поколение людей, которое чувствует себя приднестровцами. «Их изоляция ни к чему не приведет. Лучше их пробовать интегрировать, и чтобы они потом требовали сами воссоединения с Молдовой. Мы хотим попробовать создать такие условия на правом берегу, чтобы стать примером для жителей левого берега», — сказал Канду.

«Кроме того, мы через международные институты пробуем создать гражданское общество там. Работаем с журналистами, с молодежью, вовлекаем их в наши какие-то действия. Молдавский паспорт сейчас в цене, ведь у нас безвизовый режим с ЕС… Нужно создавать такие условия, чтобы люди потянулись», — подвел итог молдавский спикер.