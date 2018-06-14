Москва, 15 июня, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Цена газа для потребителей в Армении — это внутриармянский вопрос. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью RT.

kremlin.ru Встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина в Кремлв

При этом глава армянского правительства отметил, что на границе Армения получает дешёвый газ из России.

«Но от границы до дома потребителя цена газа удваивается. Эту проблему мы должны обсудить и понять внутри Армении. Это не касается наших отношений с Россией», — сказал Пашинян.

На вопрос о том, не собирается ли Пашинян пересматривать цену на газ, поставляемого Россией Армении, премьер ответил, что Армения надеется получить более дешёвый газ.

«Мы понимаем, что это эксклюзивная цена для Армении. Но нам бы хотелось более эксклюзивной цены. Будем эти вопросы обсуждать, и надеюсь, что у нас будет успех», — подчеркнул Никол Пашинян.

Глава правительства Армении находился с двухдневным рабочим визитом в Москве, где провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, побывал на открытии чемпионата мира по футболу, открыл памятник Герою Советского Союза Амазаспу Бабаджаняну, встретился с представителями армянской диаспоры и даже познакомился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.