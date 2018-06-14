Москва, 15 июня, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Заявление госсекретаря госдепа США Майка Помпео о сохранении санкций против КНДР до полной денуклеаризации не способствуют разрядке в регионе, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), сообщает пресс-служба депутата.

DonkeyHotey Майк Помпео

По его мнению, США стоило бы снимать санкции поэтапно, что снизило бы напряжение между Северной и Южной Кореей. Позицию Помпео по этому вопросу депутат назвал «достаточно жесткой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня после саммита глав США и КНДР госсекретарь госдепа США Майк Помпео заявил, что санкции с Северной Кореи будут сняты только после полной денуклеаризации на Корейском полуострове.