Кировск, ЛНР, 15 июня, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Жительница Кировска получила ранения во время вечернего обстрела территории ЛНР украинскими боевиками, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Обстрел

По мнению Марочко, украинские бандиты начали обстрел сразу после победы сборной России по футболу над сборной Саудовской Аравии, которую праздновала вся республика.

«Сегодня ночью в 22:15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск. В результате обстрела получили повреждения жилые дома и хозпостройки по четырем адресам. Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», — рассказал подполковник.

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Напомним, что, несмотря на утвержденный в 2015 году в Минске план по урегулированию ситуации в Донбассе, Украина продолжает вести боевые действия против населения ЛНР, не согласившегося с итогами вооруженного переворота в Киеве в 2014 году.