Москва, 15 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после футбольного матча Россия — Саудовская Аравия познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом рассказал Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, подводя итоги визита в Москву.

primeminister.am На приеме по случаю открытия чемпионата мира по футболу

«После футбольного матча президент России организовал маленький прием в формате глав государств СНГ. Там присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил. Произошла такая церемония знакомства, если это можно так назвать. Мы просто познакомились. Это информация, о которой вы должны знать. Никакого разговора, предметных обсуждений не было», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что очень доволен результатами визита в Москву.