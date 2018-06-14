Вашингтон, 14 июня, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не подтвердила и не опровергла информацию о том, что президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Канаде назвал Крым российским регионом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Отвечая на вопросы журналистов, Сандерс заявила, что ей лично неизвестно о подобном комментарии Трампа. При этом пресс-секретарь отметила, что «не намерена комментировать частные переговоры», в которых она не принимала участия и информацией о которых не располагает.

Напомним, ранее сегодня портал BuzzFeed сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что в ходе ужина с лидерами G7 в канадском Ла-Мальбе президент США назвал Крым российским регионом, аргументировав это тем, что жители полуострова говорят на русском языке. При этом, касаясь Украины, Трамп якобы назвал её «одной из самых коррумпированных стран в мире».