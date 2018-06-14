Вашингтон, 14 июня, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что в торговой войне не бывает победителей. Об этом она сказала пресс-конференции в Вашингтоне в связи с публикацией доклада, посвященного перспективам развития экономики США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Как я уже говорила ранее, в так называемой торговой войне, которую стимулирует взаимное повышение таможенных пошлин, победителей нет, есть только проигравшие с обеих сторон», — сказала Лагард.

Глава МВФ подчеркнула, что те пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел на ввоз в его стране ряда товаров, приведут к определённым рискам. Лагард повторяет давние либеральные мантры о том, что односторонние действия в торговле могут быть разрушительными и даже оказаться контр продуктивными для функционирования мировой экономики и торговой системы, а также неминуемо окажет негативный макроэкономический эффект.

Также Лагард констатировала, что после того, как США ввели пошлины, это же сделают и другие страны и негативный эффект для мировой экономики усилится.

«Поэтому мы призываем США к конструктивной работе со своими торговыми партнерами, чтобы урегулировать разногласия в сферах торговли и инвестиций, не прибегая к пошлинам и другим мерам по ограничению импорта», — заключила директор-распорядитель.