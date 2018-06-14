Ташкент, 14 июня, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Министерство народного образования Узбекистана предложило выдавать отличившимся выпускникам школ золотые и серебряные медали и начислять им дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом говорится в соответствующем проекте постановлении кабинета министров республики, опубликованном 13 июня на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Школа при мечети в Узбекистане. 1950-е

Для получения золотой медали школьники должны иметь только отличные оценки по всем предметам по итогам четверти, сдать на «отлично» все выпускные экзамены, принимать активное участие в общественной жизни школы и прилежно себя вести. Если ученик вел себя не совсем примерно при всех прочих условиях, ему будет выдана серебряная медаль.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году изменились правила единого тестирования в Узбекистане. Испытания будут проходить с 1 по 15 августа ежедневно в две смены в 57-и утвержденных зданиях школ и колледжей. Для проведения тестирования будут привлечены 2100 специалистов.