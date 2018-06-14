Москва, 14 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия намерены расширить кооперацию в области энергетики. Об этом говорится в принятом 14 июня совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Наследным принцем, Министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как отмечается, Москва и Эр-Рияд договорились работать совместно со всеми подписантами «декларации о кооперации» над созданием долгосрочной структуры для взаимодействия. Стороны также намерены пригласить к совместной работе других крупных производителей нефти.

Ранее сегодня Александр Новак также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, на встрече было отмечено, что работа по стабилизации цен на нефть смогла посодействовать стабилизации всей мировой экономики.