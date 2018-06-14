Ровно, Украина, 14 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Около пятидесяти добытчиков янтаря напали и избили двух полицейских, сообщила 14 июня пресс-служба полиции Ровненской области.

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В урочище Баньки, что в Рокитновском районе Ровненской области, копатели янтаря отобрали у полицейских конфискованную мотопомпу. Перегородив дорогу, они повредили два автомобиля и избили двух сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что с 2014 года на северо-западе Украины массово ведется незаконная добыча янтаря. В некоторых районах Волынской, Житомирской и Ровненской области практически не работают законы страны. По аналогии с республиками Донбасса эту территорию в шутку называют Янтарной народной республикой.

В министерстве экологии Украины не раз заявляли о том, что незаконная добыча янтаря превратила регион в зону экологического бедствия.