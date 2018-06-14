Киев, 14 июня, 2018, 22:40 — ИА Регнум. В Святошинском районе Киева при взрыве в автомобиле были ранены четверо детей, сообщает 14 июня департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

vainodesositis Взрыв автомобиля

По предварительным данным, установленным полицейскими, взрыв прогремел во второй половине дня. Пострадавшие дети возраста от пяти до 11 лет остались живы, однако один из них находится в коме.

У всех детей обнаружены множественные проникающие ранения. О типе взрывного устройства пока ничего не сообщается.

Правоохранители сообщают, что в брошенном на улице Чернобыльской старом автомобиле, припаркованном возле жилого дома, сработало неустановленное взрывное устройство.

«Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от пяти до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался», — указано в сообщении украинских полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2014 года на Украине отмечается рост преступлений и инцидентов с применением оружия и взрывных устройств. По официальным оценкам МВД Украины, в незаконном обороте находится более двух миллионов единиц огнестрельного оружия.