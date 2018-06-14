Москва, 14 июня, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 14 июня избрал меру пресечения в виде ареста для главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и поместить Александра Шестуна под стражу на срок до 13 августа 2018 года.

Напомним, ранее сегодня главе Серпуховского района было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По месту жительства Шестуна и в администрации района были проведены обыски.

По версии следствия, глава района необоснованно передал в собственность ООО «Центр» несколько земельных участков, нанеся ущерб региону на сумму почти 63 млн рублей.