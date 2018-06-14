Санкт-Петербург, 15 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Первый в истории Северной столицы России матч мирового первенства по футболу состоится в пятницу, 15 июня, на стадионе «Санкт-Петербург арена». В игре группового этапа ЧМ-2018 встретятся сборные команды Марокко и Ирана. Начало матча — в 18:00 мск. По данным властей города, на стадионе ожидается присутствие 60 тысяч зрителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Дружба народов

В преддверии игры в город прибыли многочисленные болельщики обеих команд. Они ведут себя очень дружелюбно, охотно общаются между собой, вместе фотографируются на фоне петербургских достопримечательностей, обмениваются сувенирами. Местом встречи поклонников футбола из разных стран стала фан-зона на Конюшенной площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона в Петербурге

Как уже сообщало ИА REGNUM, здесь установлен большой экран, на котором в прямом эфире демонстрируются игры чемпионата. Во время трансляции московского матча-открытия между сборными России и Саудовской Аравии вечером 14 июня фан-зону пришлось временно закрыть для доступа новых посетителей: наплыв болельщиков превысил нормативный «объём» в 15 тысяч человек. Матч Марокко — Иран также будет показан на Конюшенной площади.

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В связи с предстоящей футбольной встречей в Санкт-Петербурге с полуночи 15 июня введены дополнительные ограничения движения транспортных средств. Так, до конца этих суток будет закрыт проезд по набережной Макарова, от проспекта Кима до нового моста Бетанкура и по самому мосту Бетанкура. Это связано с передвижением клиентских групп ФИФА, обеспечивающих матч или приглашенных на него.

Заезд на Крестовский остров, где находится стадион, будет возможен только через пункты контроля, только для клиентских групп и владельцев транспортных средств, имеющих пропуска в связи с проживанием или работой на Крестовском острове. Будут введены и другие ограничения на улично-дорожной сети Петроградского и Приморского районов.

Смольный заранее попросил всех зрителей предстоящих футбольных матчей ЧМ — а их в Петербурге будет семь — прибывать к стадиону заранее, используя общественный транспорт.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик сборной Саудовской Аравии

До стадиона можно добраться на метро:

а) до станции «Крестовский остров» и далее по территории Приморского парка Победы до входа на стадион (2,1 км);

б) до станции «Новокрестовская» и далее по пешеходному мосту через Южную дорогу (1,6 км)

Чтобы попасть на Крестовский остров и далее на стадион, можно воспользоваться бесплатными для болельщиков автобусами-шаттлами:

от станции метро «Петроградская» (S3); от станции метро «Выборгская» (S4); от станции метро «Площадь Восстания» (S2); от станции метро «Чкаловская» (S6); от аэропорта «Пулково» (S10). Автобусы-шаттлы начнут работу за три часа до начала матча, то есть в 15:00, с интервалом движения 10−15 минут.

Для болельщиков, двигающихся со стороны Северо-Приморской части города, организованы трамвайные маршруты до Яхтенной улицы, от которой на стадион можно дойти пешком по пешеходному Яхтенному мосту.

«По окончании матча зрители смогут воспользоваться теми же видами транспорта, за исключением автобуса до станции «Площадь Восстания» (шаттл S2), работающего только на прибытие. Станции метро «Новокрестовская» и «Крестовский остров» будут работать в штатном режиме и на прибытие, и на убытие», — пояснили в городском правительстве

Дарья Драй ИА REGNUM Радость марокканцев за Россию

…Уже утром 15 июня эрмитажный кот-оракул Ахилл выберет команду-победителя матча Марокко — Иран. Напомним, что первый прогноз Ахилла на матч Россия — Саудовская Аравия подтвердился победой российской сборной. В прошлом году, во время Кубка конфедераций, Ахилл угадал результаты трех из четырех игр, прошедших в Петербурге. Но то была всего лишь тренировка — и для кота, и для футболистов. Главные игры — впереди!