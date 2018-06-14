Киев, 14 июня, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Правительство Украины намерено на 70% сократить количество получателей субсидии на оплату коммунальных услуг, заявил народный депутат Украины, бывший министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко 14 июня в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Депутат рассказал, что в некоторых областях Украины число отказов при оформлении субсидии достигает 90%. Всего, по оценке Павленко, Кабмин планирует уменьшить число тех, кто получает помощь от государства, на 70%.

«Это приведет к тому, что будут продолжать накапливаться долги за жилищно-коммунальные услуги, люди не будут способны их оплачивать. Далее введут штрафы и начнут отбирать жилье», — считает депутат.

Напомним, более половины населения Украины получает субсидию на оплату коммунальных услуг. При этом с 1 мая 2018 года на Украине вступили в силу новые правила выдачи субсидии. К примеру, она не начисляется, если площадь квартиры более 120 кв. метров, а дома — более 200 кв. метров, независимо от числа жильцов. Исключения сделаны для домов семейного типа.